Пекин, 9 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной мужской сборной России по хоккею определился с составом на матч группового этапа Олимпийских игр с командой Швейцарии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

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Защищать ворота будет Иван Федотов. Его сменщиком будет Александр Самонов.

Первую пятёрку составят защитники Александр Никишин, Никита Нестеров и нападающие Вадим Шипачёв, Никита Гусев, Михаил Григоренко.

Во второй пятёрке сыграют защитники Александр Елесин, Егор Яковлев и форварды Кирилл Семёнов, Станислав Галиев, Арсений Грицюк.

В третьей пятерке будут защитники Вячеслав Войнов, Сергей Телегин и нападающие Павел Карнаухов, Антон Слепышев, Дмитрий Воронков.

В четвёртой пятерке сыграют защитник Дамир Шарипзянов и форварды Сергей Андронов, Владимир Ткачёв, Андрей Чибисов и Артур Каюмов.

Напомним, 9 февраля сборная России проведёт первый матч на Олимпиаде против сборной Швейцарии.