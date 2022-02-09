Пекин, 9 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе на Играх в Пекине. Об этом 9 февраля сообщает ИА REGNUM.

Сноуборд

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Джейкобеллис победила в большом финале. Второе место заняла французская спортсменка Хлоэ Треспёш. Замкнула тройку представительница Канады Мериета Один.

Для сборной США эта золотая медаль стала первой на Олимпийских играх в Пекине. Американцы идут на 10-м месте в медальном зачёте.