Москва, 9 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В ходе торгов 8 февраля нефть сорта Brent в моменте нарушала целостность уровня $90 за баррель, но смогла закрыться над отметкой $91, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Сегодня, 9 февраля, нисходящий уклон сохраняется, подтверждая усиление коррективных рисков в краткосрочной перспективе и рискуя показать первое с декабря недельное снижение.

Накануне отраслевой отчет API отразил сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей против прогноза роста на 600 тыс. баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов упали на 1,1 млн и 2,2 млн баррелей, также оказавшись лучше прогнозов. Теперь трейдеры с оптимизмом ждут подтверждения благоприятной статистики в рамках официального отчета минэнерго США.

К слову, ведомство повысило свой прогноз по Brent на 2022 и 2023 годы, что помогло ограничить медвежью коррекцию с попытками пробоя психологической поддержки $90.

В целом рынок находится в состоянии отката от максимумов и ни о каком развороте речи на данном этапе не идет, поскольку аргументы в пользу формирования дефицита предложения остаются в силе.

Фактором неопределенности сейчас служат переговоры США и Ирана, которые возобновились на этой неделе.

Снятие ограничений Вашингтоном добавит порядка 1 млн баррелей поставок со стороны Тегерана, и некоторый прогресс в обсуждении других вопросов заставляет участников рынка опасаться разрешения ситуации и завершения изрядно затянувшихся переговоров.

Тот факт, что покупатели подхватили баррель на попытках пробоя уровня $90, говорит об ограниченном медвежьем потенциале Brent на данном этапе и сохранении бычьего настроя на рынке, несмотря на откат.

Впрочем, при появлении откровенно негативных драйверов рынок продемонстрирует более глубокий откат, прежде чем вернется к росту», — — считает эксперт.

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