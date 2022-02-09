Москва, , 08:21 — REGNUM Цена нефти марки Brent на Московской бирже 8 февраля чувствительно упала, к вечеру эталонная марка торговалась вблизи $91 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти Cnbcarabia.com

Увеличение поставок нефтепродуктов из России в США на фоне холодной зимы во многом способствовало падению цены.

Более того, как сообщили американские СМИ, объём поставок дизельного топлива из России в США достиг трёхлетнего максимума.

Некоторая «разрядка» в Европе после визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев также способствовала коррекции цен на нефть.

Впрочем, пока можно говорить о коррекции цен, среднесрочный растущий тренд пока сохраняется.

В краткосрочном периоде цена Brent может скорректироваться до $89−89,50 за баррель, в среднесрочном — скорее всего, опять попытается штурмовать уровень сопротивления в $95.

Сегодня, 9 февраля, утром мировые цены на нефть растут после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,44%, до $91,18 за баррель, цена на нефть марки WTI — на $0,41%, до $89,74 за баррель.

На сегодняшний день прогнозируется новый коридор по цене Brent в диапазоне $89,90—92,00 за баррель.

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