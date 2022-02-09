Москва, , 08:12 — REGNUM Российская нацвалюта 8 февраля на высокой скорости опять ушла вперёд, оставив далеко позади доллар и евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

На вечерних торгах Московской Ббиржи доллар колебался вблизи 75 руб., а курс евро к вечеру упал ниже 86 руб.

Вероятнее всего, на валютный рынок повлияла геополитика. Президент Франции Эмманюэль Макрон, у которого в 2022 году выборы, решил примерить на себя роль «миротворца» и посетил за два дня Москву и Киев.

По итогам переговоров в Киеве Макрон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заверил его, что Украина готова выполнять Минские соглашения (хотя сам президент Украины на эту тему пока не сказал ничего).

Но, по-видимому, заявлений Макрона для валютного рынка оказалось достаточно, чтобы поверить в то, что угроза новых санкций против России хотя бы отступила.

Примечательно также, что цены на нефть, в отличие от курса рубля, 8 февраля снижались — корреляция между рублём и нефтью отсутствовала.

Сегодня, 9 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на на 07.52 по мск, курс доллара расчетами «завтра» снизился до 75,00 руб., курс евро вырос на 1 копейки, до 85,71 рубля.

На сегодняшний курс доллара к рублю ожидается в коридоре 74,88−76, 00 руб., а курс евро — в диапазоне 85,70−86,80 руб.

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