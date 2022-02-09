Джакарта, 9 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Центральное агентство здравоохранения Джакарты отметило, что не менее 5% медицинских работников находятся на самоизоляции из-за воздействия COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

World Bank Photo Collection Индонезийские студенты-медики

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«В настоящее время около 5% медицинских работников в ряде районных медицинских центрах и региональных больницах общего профиля подвержены воздействию COVID-19», — заявили в отделе здравоохранения центральной Джакарты.

Более того, число случаев заражения коронавирусом в Джакарте продолжало расти, пока, наконец, не достигло отметки в 5000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в 2021 году экспорт продемонстрировал очень высокий рост, который составил 41,9%.

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