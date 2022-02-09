Вашингтон, 9 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Большая часть запущенных на околоземную орбиту компанией SpaceX в феврале текущего года новейших спутников Starlink вышла из строя. Как сообщили в американской аэрокосмической компании, причиной утраты спутников стала геомагнитная буря.

Спутник на орбите Земли

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«К сожалению, спутники, развёрнутые в четверг (3 февраля), подверглись значительному воздействию геомагнитной бури в пятницу (4 февраля)», — отметили в компании.

Также сообщается, что команда обслуживания Starlink перевела их в безопасный режим, чтобы минимизировать сопротивление — «эффективно укрыться от бури».

«Предварительный анализ показывает, что увеличенное сопротивление на малых высотах не позволило спутникам выйти из безопасного режима для начала манёвров по подъему на орбиту, и до 40 спутников войдут или уже вошли в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что риск столкновения сошедших с орбиты спутников с другими космическим аппаратами «нулевой». В компании пояснили, что конструкция Starlink предусматривает полное разрушение при входе в атмосферу Земли.

«Это означает, что космический мусор не образуется и обломки спутника не падают на Землю», — отметили в SpaceX.

Как сообщало ИА REGNUM, 49 новейших микроспутников Starlink были запущены со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде (США) на ракете Falcon 9 3 февраля.