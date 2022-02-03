Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 запущена на орбиту с новой партией из 49 мини-спутников Starlink, сообщает 3 февраля компания-разработчик SpaceX.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Миниатюрные орбитальные аппараты должны пополнить группировку интернет-сети глобального покрытия Starlink.

Ракета была запущена в 21:13 мск со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Напомним, это 37-й по счёту запуск группы спутников проекта Starlink. Всего в орбитальную группировку входят уже 2040 спутников весом 290 кг каждый.

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