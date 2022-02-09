Вашингтон, 9 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Власти США поддерживают право на свободу слова и протест, они не согласны с тем, как руководство Канады характеризует протестные акции у себя в стране. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге для журналистов.

MJ Preston Дальнобойщики на ледяной дороге. Канада

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Псаки прокомментировала заявление мэра Оттавы Джима Уотсона, который назвал протесты дальнобойщиков восстанием, и слова канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Последний заявил, что манифестанты хотят парализовать экономику страны и демократию.

«Это не то, как мы бы это охарактеризовали», — ответила Псаки.

Представитель американской администрации отметила, что блокирование движения по мосту Амбассадор, который связывает Канаду и США, связано не с требованием вакцинации, как заявляли некоторые, а с протестами. Из-за выступлений противников ограничений движение по мосту затруднено.

«Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест», — подчеркнула Псаки и добавила, что американские власти контактируют с канадскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в столице Канады Оттаве началась акция протеста, инициированная дальнобойщиками. Водители грузовиков требуют отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

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