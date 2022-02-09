Брюссель, 9 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В настоящее время договорённости Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не работают, и она стала, по сути, оболочкой, которая лишена содержания. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью РИА Новости.

Mil.ru Владимир Чижов

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Как напомнил постпред РФ при ЕС, в своем время Москва и Брюссель создали «дорожные карты», включая в сфере безопасности.

«С НАТО в 1997 году был подписан Основополагающий акт, пятью годами позже создан Совет Россия — НАТО», — сказал он.

Кроме того, Чижов указал, что также был подписан ряд других документов, от которых, по его мнению, в данный момент ничего не осталось.

«Были (договоренности в рамках ОБСЕ — ред.) и тоже практически ничего от них не осталось. Вообще, от ОБСЕ, по сути, осталась одна оболочка, без осязаемого содержания», — добавил постпред России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что на данный момент ситуация в отношениях между Россией и Европейским является слишком экзальтированной.