Пекин, 9 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Словацкая горнолыжница Петра Влгова стала олимпийской чемпионкой в слаломе на Играх в Пекине. Об этом 9 февраля сообщает ИА REGNUM.

(сс) Up-Free Горные лыжи

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Влгова победила по итогам двух попыток. Второе место заняла австрийская спортсменка Катарина Линсбергер. Замкнула тройку представительница Швейцарии Венди Хольденер.

Российские горнолыжницы Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева и Полина Мельникова не прошли во вторую попытку соревнований.