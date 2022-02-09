Тбилиси, 9 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 72 587 исследований на SARS-CoV-2 выявили 25 161 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 9 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 375 615 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 141 231 победил инфекцию, в том числе 16 789 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 351 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 51 человек скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6036 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1901.

Днём ранее в Грузии в ходе 73 251 исследования выявили 24 616 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 18 221 человека, скончались 54 пациента с COVID-19.