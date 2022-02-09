Пекин, 9 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Норвежский фристайлист Бирк Рууд стал олимпийским чемпионом в дисциплине «биг-эйр» на Играх в Пекине. Об этом 9 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Рууд показал результат 187,75 балла. Вторым стал американец Колби Стивенсон (183,00). Замкнул тройку шведский спортсмен Хенрик Харлаут (181,00).

21-летний Рууд впервые завоевал медаль на Олимпийских играх. В 2019 году он выиграл серебряную медаль чемпионата мира в слоупстайле.

После этой победы сборная Норвегии вышла на первое место медального зачёта Олимпиады, у неё четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали.