Пекин, 9 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Четыре российских фигуриста не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 9 февраля сообщила журналист Кристин Бреннан в Twitter со ссылкой на источники.

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

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По её информации, на тренировку не вышли Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также Анастасия Мишина и Александра Галлямов. При этом пары, выступающие в танцах на льду, были на тренировке.

Ранее сообщалось, что результаты олимпийского командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены из-за проблем с тестом фигуриста сборной России на наркотики, который был сдан перед Олимпиадой.