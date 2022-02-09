Москва, 9 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В России ждут не призывов к переговорам, а однозначного позитивного ответа на мирные требования, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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«Ждём не призывов к переговорам, к которым мы в отличие от них всегда были готовы. А однозначного позитивного ответа на наши мирные требования, хорошо известные и Парижу, и Берлину, и Варшаве», — отметил Никонов в телеграм-канале.

Призыв Германии, Франции и Польши о начале предметного диалога по вопросам безопасности в Европе парламентарий назвал трогательным.

«Как это трогательно! Как минимум с 2008 года мы предлагаем переговоры по договору о европейской безопасности. Ответом всегда было однозначное «нет». Теперь они нас к этому «призывают»! То-то мы сопротивлялись», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца, президентов Франции и Польши Эмманюэля Макрона и Анджея Дуды по итогам их переговоров в формате так называемого Веймарского треугольника в Берлине говорится о том, что Берлин, Париж и Варшава призывают Москву начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе и способствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Украины.