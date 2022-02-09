Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В крупнейшей школе Ростова-на-Дону, расположенной в микрорайоне Суворовском, продлили дистанционное обучение. Это связано с большим числом заболевших учеников.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Руководство школы № 75 приняло решение продлить «дистант» в связи с тем, что заболеваемость среди детей в классах остаётся на уровне 20% и выше. Онлайн-обучение продолжится для учеников 5-х — 8-х классов и старшеклассников.

Ранее карантин в образовательном учреждении был объявлен с 31 января по 5 февраля.

ИА REGNUM сообщало, что школа №75 — самое переполненное образовательное учреждение в Ростове-на-Дону. Школа рассчитана на 1340 учеников, однако учатся здесь более 4 тыс. ребят.