Тирасполь, , 09:44 — REGNUM В ходе 2722 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 866 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 99 185 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 89 037 человек, в том числе за последние сутки — 818.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2038 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1675 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 274 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 974 человека, а также зафиксировали смерть у троих пациентов с COVID-19.