Чижов: ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности
Москва, 9 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Ситуация с Украиной подтверждает наличие кризиса системы европейской безопасности, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Mil.ru
Владимир Чижов
«Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы европейской безопасности, который возник не вчера и не в 2014 году. К сожалению, он глубоко пропитывает современную историю», — сказал он в интервью РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чижов заявил, что ситуация с европейской безопасностью ухудшилась настолько, что перед Россией стоят вполне конкретные угрозы.
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