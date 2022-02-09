Пекин, 9 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Итоги олимпийского командного турнира по фигурному катанию могут быть пересмотрены. Об этом 9 февраля сообщает Associated Press.

Pxhere.com Фигурное катание

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция»

Отмечается, что церемония награждения фигуристов до сих пор не проведена. Это связано с юридическим спором, который может оказать влияние на распределение медалей.

По информации портала Inside the Games, проблема возникла с тестом фигуриста сборной России на наркотики, который был сдан перед Олимпиадой.

Напомним, командный турнир завершился 7 февраля. Победу одержала сборная России, вторыми стали американцы, третьими — японцы. Церемония награждения была запланирована на 8 февраля в 16:05 мск, но была перенесена без объяснения причин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не знают причин переноса церемонии награждения.