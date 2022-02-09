Париж, 9 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, в стране от COVID-19 за сутки скончались 363 человека, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, за сутки во Франции выявили 235 267 носителей коронавируса.

В настоящее время госпитализированы 33 352 пациента, в том числе 3060 — со вчерашнего дня. В реанимации находятся 3555 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции в рамках своих убеждений уже направил боевые корабли в Южное Средиземноморье.

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