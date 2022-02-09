Астана, 9 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 2004 случая заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За время пандемии в республике выявили 1 279 842 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 188 471 человека, в том числе 11 696 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 79 191 носитель коронавируса, в том числе в стационарах разместили 9055 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 397 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 2004 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 13 874 человека. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.