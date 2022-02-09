Пекин, 9 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В копилке национальной сборной Южной Кореи, принимающей участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, появилась первая медаль. Об этом сообщает Yonhap News.

Clément Bucco-Lechat Конькобежный спорт

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Согласно опубликованным данным, 8 февраля конькобежец Ким Мин Сок завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров.

Южнокореец финишировал с результатом 1 минута 44,24 секунды, отстав на 1,03 секунды от золотого медалиста Кьельда Нуиса из Нидерландов. Серебро досталось представителю Нидерландов Томасу Кролу (1 мин. 43,55 сек.).

Напомним, что в 2018 году на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане Ким Мин Сок завоевал бронзовую медаль на той же дистанции.