Вашингтон, 9 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 400 миллионов. Это 9 февраля следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 400 700 805 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 763 154.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время в мире свыше 10 млрд человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России по состоянию на 8 февраля было в общей сложности выявлено 13 147 666 случаев заражения коронавирусом.