Сухум, 9 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 8 февраля в ходе 720 исследований выявили 354 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 164 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 35 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 47 205 носителей SARS-CoV-2. Из них 39 003 человека признали выздоровевшими, в том числе 494 — за последние сутки. За всё время 607 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 483 носителей SARS-CoV-2 в результате 793 исследований. За сутки зарегистрировали три смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 306 человек.