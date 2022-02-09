Вход в электронную медкарту стал доступен москвичам по отпечатку пальца
Москва, 9 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Жителям Москвы упростили доступ к их электронным медицинским картам. Теперь они в приложение «ЕМИАС.ИНФО» могут подтвердить вход с помощью кода из sms, отпечатка пальца (Touch ID) или Face ID, сообщается на портале мэра столицы.
Отмечается, что этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии. Данные биометрии хранятся только в зашифрованной памяти конкретного телефона и не передаются дальше.
Чтобы пользоваться новыми возможностями, пользователям электронных медкарт необходимо обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе.
ИА REGNUM сообщало, в Москве за 2021 год горожане обратились к своим электронным медицинским картам (ЭМК) более 40 млн раз, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году.
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