Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве за 2021 год горожане обратились к своим электронным медицинским картам (ЭМК) более 40 миллионов раз, это в 2,3 раза больше, чем в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

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Каждый месяц москвичи обращаются электронной медкарте 3,2 миллиона раз. ЭМК доступна в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» и на сайте mos.ru.

В ней можно увидеть протоколы осмотров врачей, результаты анализов и тестов на COVID-19, историю прививок. Также в медкарте можно вести дневник здоровья. Возможности сервиса продолжают расширяться.

ИА REGNUM ранее сообщало, жители Москвы получили возможность самостоятельно вносить данные о состоянии здоровья в свою электронную медицинскую карту.

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