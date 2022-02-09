Москва, 9 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Наличие в организме антител к коронавирусу с 21 февраля станет основанием для выдачи сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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Министерство здравоохранения РФ внесло в форму ковид-сертификата соответствующие изменения. Получить его можно будет на основании положительного результата теста на антитела.

«Приказ вступит в силу с 21 февраля», — уточнили в Минздраве.

Действовать такой сертификат будет шесть месяцев, а формироваться — однократно. Повторный выпуск сертификата по результатам теста на антитела не предусмотрен.

Оформить сертификат можно будет также на основании положительного результата ПЦР-теста, подтвержденного результатами теста на антитела. Такой документ будет действовать один год с даты тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав утвердил приказ, предусматривающий дополнение медицинского сертификата о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции сведениями о положительном результате теста на наличие антител.

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