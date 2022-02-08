Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, по состоянию на 15:25 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 2,09%, до $90,75 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти drpepperscott230

«Медвежьи настроения на фоне отсутствия новых драйверов для роста вновь взяли верх на нефтяном рынке.

Снова из пыльных чуланов были извлечены известия о том, что договоренности о возвращении Ирана в ядерную сделку вот-вот будут достигнуты, что стало хорошим поводом для продаж на опасениях выброса страной на рынок своих запасов.

Дополнительно против нефти играет укрепление доллара к основным валютам, а также ожидания, что хорошая отчетность американских сланцевиков привлечет в сектор новые инвестиции.

Кроме того, впереди окончание отопительного сезона и уход на профилактику нефтеперерабатывающих заводов, традиционно снижающий спрос.

Впрочем, пока рынок нефти не демонстрирует готовности для дальнейшего снижения — уровень $90 за баррель теперь выступает сильной поддержкой», — пояснил эксперт.

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