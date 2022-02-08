Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,5%, до 75,01 рубля. Евро теряет 0,57%, снижаясь до 86,78 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Евро

«Укрепление российской валюты к евро в последние дни происходит увереннее, чем к доллару.

На фоне заявлений Кристин Лагард о том, что Евроцентробанк не считает нужным спешить с повышением учетной ставки и ожидает снижения инфляции, позиция ФРС США выглядит более агрессивно — доллар укрепляется к корзине валют.

Ожидания публикации данных по инфляции в Америке, которая, как предполагают эксперты, ускорилась в январе до 7,3% — рекордного значения с 1982 года, также поддерживают уверенность инвесторов в ястребиной позиции американских монетарных властей.

Для рубля основным драйвером укрепления продолжает оставаться снижение геополитической напряженности.

Переговоры президентов Роси и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, хотя и не привели к изменению позиций сторон, несколько разряжают атмосферу.

Однако обострение на Донбассе по-прежнему высоко вероятно, так что исключать вероятность возникновения новой волны панических продаж в рубле пока рано.

При сохранении текущей ситуации рубль продолжит укрепляться в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке 11 февраля», — считает эксперт.

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