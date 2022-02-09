Вашингтон, 9 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Россия приветствует факт того, что Вашингтон «дозрел» до обсуждения принципа неделимой безопасности на территории Европы. Об этом 9 февраля говорится в заявлении посольства РФ в США по поводу слов первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на инаугурационной неформальной встрече по запуску в ОБСЕ формата «Возобновленный диалог по европейской безопасности».

Washington.mid.ru Здание посольства России в США

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"Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», — говорится в комментарии российского диппредставительства на его странице в соцсети Facebook.

В то же время в нём отмечается однобокость подхода США в этом вопросе.

«Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», — указывается в заявлении.

Также в посольстве РФ отметили, что Вашингтон лицемерно заявляет «о праве НАТО на дальнейшее расширение» и при этом отрицает факт того, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам является для России экзистенциальной угрозой.

«Рекомендуем представителям Госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел Сергея Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ», — заключается в сообщении.

Как сообщало, ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон согласен с тем, что необходимо обсуждать принцип неделимости безопасности.