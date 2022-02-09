Вена, , 08:02 — REGNUM Персонал австрийского посольства на Украине продолжит работу в Киеве. Об этим 8 февраля сообщило агентство APA со ссылкой на министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.

Александер Шалленберг © BMEIA. Gruber

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По его словам, сотрудники дипломатической миссии это «глаза и уши» Вены в Киеве и австрийские власти должны «удерживать свою позицию». Ранее Шалленберг допускал, что Австрия может эвакуировать персонал посольства в Киеве в зависимости от развития ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ, так же как и другие страны ЕС, решила не сокращать персонал своего посольства в Киеве для того, чтобы «не дестабилизировать» обстановку на Украине.

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