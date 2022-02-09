Пекин, 9 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Внутри организованного на Олимпийских играх в Пекине защитного «пузыря» не выявлено ни одного случая передачи коронавируса от человека к человеку. Об этом заместитель директора оргкомитета Игр по контролю за пандемией Хуан Чунь 9 февраля заявил журналистам.

webkinzluva1598 Пузырь

Хуан Чунь «В пределах «пузыря» нет случаев передачи заразы от человека к человеку. Что касается конкретных спортсменов, то это не случаи, когда они подцепили заразу в пределах «пузыря».

По его мнению, они, вероятнее всего, «подцепили» коронавирус до того, как прилетели в Пекин.

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По данным оргкомитета Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Олимпийские игры, выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе два из них обнаружили у лиц, находившихся внутри так называемого «пузыря».

Как сообщало ИА REGNUM, глава группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски заявил, что участники Олимпийских игр в Пекине находятся в самом защищённом от коронавируса месте на Земле.