Токио, 9 февраля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Обеспокоенность ситуацией вокруг Украины выразили депутаты верхней палаты парламента Японии и выступили против изменения статус-кво страны силовым путем. Об этом сказано в тексте резолюции, одобренной 9 февраля на парламентском заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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В документе отмечается, что ситуация возле границы Украины дестабилизирована действиями иностранных держав. Депутаты верхней палаты парламента выразили обеспокоенность сохраняющейся напряжённостью и отметили абсолютную неприемлемость изменения статуса-кво любой страны силовым методом. Аналогичная резолюция была одобрена днём раньше нижней палатой парламента Японии.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, в свою очередь, комментируя принятие резолюции, заявил, что японское правительство выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает все заинтересованные стороны решить все возникшие проблемы путём диалога.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Японии приняло решение при обострении ситуации вокруг Украины наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы.