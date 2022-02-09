Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Более 40% сторонников экс-президента США Дональда Трампа считают, что ситуация вокруг Украины не касается Соединенных Штатов. Об этом говорится в результатах соцопроса Yahoo и YouGov.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

В частности, 42% избирателей Трампа считают, что ситуация вокруг Украины не должна затрагивать Соединенные Штаты. При этом 38% считают, что помощь Киеву находится в сфере интересов Вашингтона. Они полагают, что таким образом США должны «остановить Россию».

Тем не менее 49% сторонников Трампа выразили мнение, что США не должны вставать на чью-либо сторону в случае конфликта России и Украины. Однако 46% рассматривают Киев как возможного союзника Вашингтона.

А избиратели действующего главы Белого дома Джо Байдена считают иначе. Среди них 67% утверждают, что Вашингтон должен встать на сторону Киева в случае конфликта. Занять нейтральную позицию предлагают лишь 29% сторонников Байдена.

Исследование проводилось в период с 3 по 7 февраля. В нем приняли участие около 1,6 тыс. взрослых жителей США.