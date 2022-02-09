Куала-Лумпур, 9 февраля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Решение об открытии с 1 марта границы Малайзии будет рассматриваться правительством только после изучения данного предложения несколькими ведомствами. Об этом со ссылкой на старшего министра, министра обороны Хишамуддина Хуссейна 9 февраля сообщает газета Star.

CikguWan Малайзия

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По словам министра, рекомендации экспертов национального комитета по восстановлению экономики открыть границы с 1 марта будут изучены специалистами министерства здравоохранения, министерства туризма, искусств и культуры, а также управлением иммиграции. Их заключения будут представлены на рассмотрение правительства и комитета кабмина по борьбе с распространением COVID-19.

Хишамуддин Хуссейн «Это очень важное решение, необходимо также учесть, что многие другие страны по-прежнему не открывают свои границы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 11 034 случая заражения коронавирусом нового типа.