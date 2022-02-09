Бразилиа, 9 февраля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства, животноводства и продовольственного снабжения Бразилии Тереза Кристина да Коста Диас повторно заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своём аккаунте в Twitter.

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«Сообщаю, что результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. Чувствую себя хорошо, есть легкие симптомы», — написала бразильский министр.

Она также заявила, что отменяет все личные встречи, запланированные на ближайшее время. Ожидалось, что глава минсельхоза Бразилии будет сопровождать президента страны Жаира Болсонару в его поездке в Россию.