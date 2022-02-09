Новосибирск, 9 февраля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил сам глава региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Травников

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«Сегодня пришёл результат моего теста на COVID-19, — написал Травников на своей странице в Facebook. — Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя».

Накануне, 8 февраля, ИА REGNUM сообщало, что Андрей Травников ушёл на самоизоляцию с температурой.