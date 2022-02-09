Бразилиа, , 06:15 — REGNUM Глава минсельхоза Бразилии Тереза Кристина да Коста Диас, которая должна была сопровождать президента Жаира Болсонару во время его визита в Москву, повторно заболела COVID-19. Об этом 8 февраля она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии Governo do Estado de São Paulo

Тереза Кристина да Коста Диас «Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. Чувствую себя хорошо, имеются лёгкие симптомы. Отменяю все личные встречи».

Первый раз да Коста Диас подхватила коронавирусную инфекцию в сентябре, после встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран двадцатки в Италии. Прививку от COVID-19 она сделала ещё в апреле 2021 года.

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Предполагалось, что в составе направляющейся в Москву делегации, глава минсельхоза Бразилии займётся вопросами сотрудничества между странами в аграрной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию запланирован на период с 14 по 17 февраля.

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