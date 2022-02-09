Аккра, 9 февраля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Власти Ганы создали на территории страны не менее 6 тыс. центров для того, чтобы ускорить вакцинацию населения против коронавирусной инфекции, заявил глава минздрава республики Кваку Агиеман-Ману в ходе пресс-конференции.

Iamablessing Гана

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По его словам, в Гане уже создан запас из 10 млн вакцин против COVID-19 в дополнение к 16 млн доз препарата, которые уже направили в медучреждения. Министр добавил, что Гана продолжает закупать вакцины.

«Мы также открыли 6000 центров для ускорения темпов вакцинации», — добавил он.

Глава минздрава Ганы отметил, что на закупку препаратов и поддержку страны в условиях пандемии Всемирный банк выделил республике в общей сложности $435,8 млн. Отмечается, что к настоящему времени в Гане полностью прошли вакцинацию почти 12 млн человек.