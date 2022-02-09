Тегеран, 9 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. 8 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 133 048, причем 114 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 114 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 133 048 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана .

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 38 757 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2744 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 191 746 пациентов из общего числа 6 657 842 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 2724 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 61 223 353 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 611 857 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.