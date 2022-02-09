Оттава, 9 февраля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, снимает в связи с непрекращающимися протестами в канадской провинции Альберта. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба администрации провинции.

Канада

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Провинция Альберта стала второй, в которой будут отменены коронавирусные ограничения и обязательная вакцинация. Начиная с 9 февраля в провинции полностью отменяется действие сертификатов по вакцинации.

С 14 февраля в регионе отменяется ношение масок для детей до 14 лет включительно, а с 1 марта маска станет необязательна уже для всех граждан провинции. С этой же даты отменяются ограничения на посещение кафе и ресторанов, а также на собрания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в столице Канады, городе Оттаве были арестованы сотрудниками полиции 23 человека за правонарушение и беспорядки.