Веллингтон, 9 февраля, 2022, 05:01 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 204 случая локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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По его данным, 135 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения заболевания. Остальных зараженных зафиксировали в близлежащих населенных пунктах. При этом еще 46 больных COVID-19 выявили на границе при попытке въезда в Новую Зеландию.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что всех из них в стабильном состоянии, в реанимацию помещать никого не потребовалось. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 18 126 носителей SARS-CoV-2.