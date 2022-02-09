Хабаровск, 9 февраля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. В Хабаровском крае власти намерены постепенно смягчать коронавирусные ограничения.

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«В связи с высоким коллективным иммунитетом в Хабаровском крае (72%) дал поручение оперативному штабу начать постепенное смягчение политики применения сертификатов о вакцинации (QR-кодов) в части доступа на объекты.

Перегибы с доступом родителей в детские сады Хабаровска нужно внимательно рассмотреть», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Швеции с 9 февраля вступило в силу решение правительства об отмене практически всех ограничений, введённых ранее из-за пандемии COVID-19.