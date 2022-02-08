Сантьяго, 9 февраля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. В Чили за прошедшие сутки выявили 24 970 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В ведомстве отмечают, что в стране зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущим днем, когда в республике выявили более 35 тыс. инфицированных. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 2 431 845.

Также за минувшие сутки в республике скончались 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 40 087 человек.