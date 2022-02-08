Токио, 9 февраля, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Правительство Японии приняло решение в случае обострения ситуации вокруг Украины наладить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы. Об этом со ссылкой на источники 9 февраля сообщает телеканал NHK.

Wargaming.net Танкер СПГ

Следите за развитием событий в трансляции: «"Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

В настоящее время объёмы и возможные сроки таких поставок ещё не определены, как не известна и логистика транспортировки — будет перенаправлен в ЕС закупленный, но ещё не полученный газ или страна «раскупорит» собственные запасы.

Как ранее заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, запасы природного газа, которыми обладают японские энергетические компании, «рассчитаны на две-три недели потребления».

Напомним, США и ЕС ранее обратились к ряду стран Азии, включая Японию, Южную Корею и Индию, с просьбой, в случае эскалации конфликта на Украине, организовать поставки газа из своих запасов в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду заявил, что возможная организация поставок в Европу газа из стратегических резервов изучается правительством исключительно с позиции того, что такой шаг не должен повлиять на жизнь страны.