Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Пенитенциарная служба Грузии отрицает массовое распространение коронавируса в тюрьмах, сообщает 8 февраля грузинский телеканал «Формула».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

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По данным тюремного ведомства, только 0,6% от общего числа обвиняемых и осуждённых инфицированы, и состояние их здоровья является удовлетворительным.

«Информация о том, что covid-19 распространился в тюрьмах и пенитенциарная служба не может справиться с эпидемией, не имеет отношения к делу и не соответствует действительности», — заявило тюремное ведомство.

Как сообщает пенитенциарная служба, в целях предотвращения распространения в исправительных учреждениях вируса тестирование обвиняемых и осуждённых проводится в интенсивном режиме один раз в две недели. Если у кого-либо из заключённых имеются симптомы, характерные для вируса, проводится дополнительное тестирование, а также лиц, находящихся с ним в контакте. После подтверждения наличия вируса, в случае появления симптомов, они помещаются в гражданские клиники для дальнейшего мониторинга состояния здоровья.

Следует отметить, что из 71 подтвержденного случая только 57 человек сейчас остаются в гражданских клиниках, а остальные 14 заключённых уже выздоровели и вернутся к месту отбывания наказания.

Кроме того, пенитенциарная служба сообщает, что в тюрьмах проводится вакцинация обвиняемых и осужденных.

Однако, 7 февраля члены семей заключенных связались с журанлистами телеканала «Формула». По их словам, у задержанных уже несколько дней высокая температура, но у них всё еще нет доступа к экспресс-тестам на коронавирус. Им также не оказывается надлежащая медицинская помощь. Родственники заключённых считают, что в пенитенциарных учреждениях наблюдается вспышка коронавируса, и заключённые вынуждены жить в невыносимых условиях без медицинской помощи.