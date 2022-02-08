Ханой, 9 февраля, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 21 909 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Уточняется, что случаи заболевания зафиксированы в 63 районах страны. При этом 21 901 случай связан с распространением инфекции на вьетнамской территории, лишь восемь заболевших приехали во Вьетнам из-за границы. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в столице республики Ханое — там за сутки выявили 2903 зараженных коронавирусом нового типа.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 2 380 695. Уже смогли выздороветь и выписались из медицинских учреждений 2 126 777 жителей, еще 38 521 пациент с болезнью не справился и скончался.