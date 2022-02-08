Рим, 8 февраля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. У границ с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных, заявил во вторник, 8 февраля, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

Dpsu.gov.ua Граница Украины

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Часть войск располагается на территории Белоруссии, отметил министр, пояснивший, что указанное число военных — «это около 81 батальона».

«Российское военное присутствие» у границ с Украиной постепенно усиливается с ноября 2021 года, военные оснащены «значительным количеством средств» для ведения боевых действий, добавил Гуэрини.