Вашингтон, 8 февраля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Проблема Украины не главная для США, куда важнее решить вопрос нелегальной миграции из Мексики, говорится в опубликованном 8 февраля заявлении конгрессмена-республиканца Мэтта Розендейла.

Граница США и Мексики

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Он предложил юридически закрепить «запрет для властей Соединённых Штатов на предоставление помощи Украине в военной сфере и в области безопасности». Сначала пусть власти решат проблемы с мексиканцами.

Розендейл «У Соединённых Штатов нет ни юридических, ни моральных обязательств помогать Украине, и не в наших национальных интересах проливать кровь американцев и расходовать средства в Восточной Европе».

Что касается мексиканского вопроса, то за первый год президентства в США Джо Байдена произошло вторжение в страну более чем двух миллионов нелегальных мигрантов через южную границу, отмечает конгрессмен. Выходит так, что власти США не могут обеспечить безопасность своих же границ.