Рим, 8 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. «На следующем этапе» пересмотра антикоронавирусных ограничений в Италии будет отменена норма об обязательном ношении масок в общественных пространствах закрытого типа, заявил во вторник, 8 февраля, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

https://pixabay.com Маска

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Движение к отмене ограничений будет «постепенным», отметил он. В общественных местах под открытым небом маски можно будет не носить уже с 11 февраля (правда, в некоторых регионах местные власти продлили это ограничение).

По данным на8 февраля, в Италии умерли149 512человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на415(днем ранее — на326). Число подтвержденных носителей выросло на101 864(днем ранее — на41 247). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 765 767 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены1 927 800человек (на62 901 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,5 миллионачеловек (более 80,6% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.